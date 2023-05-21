Горит 50 квадратных метров: в одном из районов Киева произошел пожар (видео)

На месте уже работают спасатели.

В Соломенском районе Киева произошел пожар.

Как сообщили Суспільному в ГСЧС, загорелась открытая территория. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия.

"Загорелась открытая территория. Горит 50 квадратных метров на улице Владимира Сикевича, 32. Наши сотрудники уже выехали на место и ликвидируют последствия возгорания", — отметили спасатели.

Напомним, 20 мая в районе Гидропарка произошел пожар. Там загорелся мусор вблизи одного из заведений питания.

В Киеве на Соломенке вспыхнул масштабный пожар

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