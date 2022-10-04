Гордон чуть не подрался в Киеве: мужчина бросил в журналиста пакет (видео)

Неизвестный мужчина запустил у Гордона пакетом, а тот пытался ударить в ответ.

Украинский журналист Дмитрий Гордон чуть не подрался с неизвестным мужчиной в Киеве вблизи своего офиса. Когда именно произошел инцидент, пока неизвестно.

Об этом свидетельствует видеозапись, которую распространили ряд Telegram-каналов.

Так, на опубликованных кадрах зафиксировано, как Гордон разговаривает с двумя мужчинами и в то же время стоит в бойцовской позе. В какой-то момент один из мужчин бросает в направлении журналиста пакетом, а тот пытается нанести ответный удар. Однако обоих участников стычки разнял третий мужчина.

На этом видео обрывается, и чем завершился конфликт – пока неизвестно. Сам Гордон тоже пока не комментировал ситуацию.

Напомним, недавно Гордон потролил слова путинской пропагандистки Маргариты Симоньян, назвав ее "специалистом по задней".

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