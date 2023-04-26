Google обновил спутниковые карты Бучи и громады: масштабы разрушений поражают

На спутниковых снимках — воронки от разрывавшихся по всей территории Бучанской общины снарядов.

Google 26 апреля обновил спутниковые карты Бучи и общины. Теперь масштабы разрушения может увидеть каждый.

На спутниковых снимках – не нынешний вид Бучи, а фото сделанные ориентировочно летом 2022 года.

Об этом сообщили в Бучанском горсовете.

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На спутниковых снимках, в частности, мы видим братскую могилу на территории Храма Святого Апостола Андрея Первозванного. Тела мирных бучанцев, убитых оккупантами, из нее уже эксгумировали. Однако памятного знака, установленного на месте трагедии, на спутниковых фото Google еще нет.

Также на снимках спутника видим крышу полностью разрушенного "Эпицентра", хотя сейчас все конструкции здесь полностью демонтированы и активно ведется строительство нового здания торгового центра.

На фото видно состояние улицы Вокзальной, побитый шифер на крыше Бучанской школы №3, уничтоженный флагшток с самым большим на территории общины флагом Украины и соседними зданиями.

А также воронки от снарядов, которые разрывались по всей территории Бучанской общины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал самым страшным днем войны – разоблачение российских преступлений в Буче.

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