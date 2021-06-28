Головой об асфальт: в центре Киева девушки-подростки устроили жестокую драку

Видео драки попало в Сеть.

В центре Киева, на Контрактовой площади, девушки-подростки устроили драку.

Видео инцидента опубликовала сообщество " Киев Оперативный " в Telegram.

"Опять на Контрактовой какая-то "движуха" неформалов выясняет отношения между собой. Постоянные драки, пьяные компании и т. д. Похоже, что порядок в этом месте может быть только в наших снах", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как сначала несколько девушек начали толкаться. Впоследствии две девушки начинают драться. Упав на землю, одна берет за волосы другую и бьет об асфальт. Парень, стоявший рядом, хотел их успокоить, однако получил тумаков от третьего девушки, которая требовала "не вмешиваться".

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику и сцены насилия 18+.

Напомним, что в Киеве несовершеннолетний водитель на Mercedes протаранил три автомобиля.

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