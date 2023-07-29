Годовщина теракта в Оленовке: под закрытым посольством РФ в Киеве клубился кровавый дым (видео)

Акция завершилась пантомимой, в ходе которой активисты демонстрировали трагическую гибель военнопленных в колонии.

Вечером в субботу, 29 июля, в Киеве возле закрытого здания посольства РФ состоялась акция, приуроченная к годовщине теракта в колонии Оленовки, в результате которого погибли пленные "азовцы".

О ходе акции сообщила с места происшествия корреспондентка ТСН.ua Алина Турышин.

Около полутысячи человек пришли с плакатами, на которых были призывы освободить из плена бойцов "Азова", и фотографиями погибших в Оленовке.

Также читайте Год после теракта в Оленовке: что с расследованием и кто причастен к убийству

Офицер батальона "Азов" с позывным "Дипломат" отметил, что такого теракта в отношении военнопленных в мировой истории не было.

Акция завершилась пантомимой, во время которой активисты демонстрировали трагическую гибель военнопленных в колонии, а над металлическими нарами клубился кровавый дым.

Годовщина теракта в Оленовке: под закрытым посольством РФ в Киеве клубился кровавый дым

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года в колонии в оккупированной Оленовке произошел взрыв, в результате которого погибли более 50 пленных украинских военных, а еще 130 были ранены. Согласно расследованию украинских властей, взрыв стал следствием применения россиянами термобарического оружия в бараке с пленными "азовцами". По данным СБУ, были использованы гранаты "Шмель".

Читайте также: