Главу "Белорусского дома" в Украине нашли повешенным в Киеве

Главу "Белорусского дома" в Украине нашли повешенным в Киеве

Тело Виталия Шишова обнаружили в одном из столичных парков.

В одном из парков Киеве нашли повешенным гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез вчера в столице.

Тело мужчины обнаружили неподалеку от места его проживания.

Об этом сообщает Полиция Киева.

Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Полная картина событий будет установлена ​​после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", проведения экспертиз и следственных экспериментов.

"Полиция Киева обращается ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и тому подобное. Телефон: 098 734 06 46, 097 963 44 74 или 102", - говорится в сообщении.

Об исчезновении накануне заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь.

Активисты, которые прочесали массив, где обычно бегал Виталий, никаких его следов не нашли. Сейчас за поиски взялись правоохранители.

Организация, которую возглавляет Шишов, оказывает помощь белорусам, которые бежали в Украину, с поиском жилья, оформлением украинских документов и трудоустройством.

Новости Украины: в Киеве разыскивают главу Белорусского дома Виталия Шишова

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