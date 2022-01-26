Главным бомбоубежищем в Киеве на случай наступления России будет метрополитен — Кличко

Главным бомбоубежищем в Киеве на случай наступления России будет метрополитен — Кличко

По словам мэра столицы, в случае чрезвычайной ситуации, в Киеве есть сирены, которые будут извещать об угрозе.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на случай вторжения России ключевым бомбоубежищем в Киеве будет Киевский метрополитен.

Об этом пишет "Радио Свобода".

"В Киеве наработан четкий план, предоставлена информация о бомбоубежищах, расположенных вблизи определенных объектов. Ключевым бомбоубежищем в Киеве также определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае времени "Ч", будет готов принять людей, которые смогут скрыться во время возможного нападения", — сказал Кличко.

По его словам, на случай чрезвычайной ситуации в столице есть сирены, которые будут извещать об угрозе. Мэр говорит, что тогда, вероятно, будет необходима работа всех средств коммуникации – телевидения, радио, которые будут предоставлять информацию о действиях.

В то же время Кличко надеется, что такие защитные меры не понадобятся, и что вторжение все же не состоится.

Напомним, 25 января мэр столицы Виталий Кличко провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин по поводу угрозы российской агрессии и территориальной обороны столицы.

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