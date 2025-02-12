Главные новости ночи 12 февраля 2025: ракетный удар по Киеву и сокращение в США средств на образование

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 февраля 2025 года:
- Россия нанесла ракетный удар по Киеву: стали известны последствия Читать далее –>
- В результате ракетного удара РФ по Киеву погиб — Кличко Читать далее –>
- Ракетный удар РФ по Киеву: падение обломков, разрушение в разных районах города и раненый ребенок Читать далее –>
- Ночью по Украине кружили вражеские дроны: где раздались взрывы Читать далее –>
- В США команда Маска объявила о миллионных сокращениях в сфере образования Читать далее –>
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