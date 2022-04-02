Главное направление боевых действий – Киевская область: Арестович рассказал об успехах ВСУ

Украинские войска освободили более 30 населенных пунктов области.
Советник главы Офиса президента Олесский Арестович сообщил, что главным направлением боевых действий в Украине за предыдущие сутки была Киевская область.
Об этом он сказал в видеообращении 2 апреля.
"В течение суток главные направления действий были – Киевщина, где с северо-запада и северо-востока наши войска выбивали противника от государственной границы. Выбивали удачно, освободили более 30 населенных пунктов. Есть героические эпизоды действий наших войск", – рассказал советник главы ОП.
Напомним, 2 апреля британская разведка сообщила, что ВСУ продолжают наступление на оккупантов в Киевской области и захватили ключевой плацдарм под Харьковом.
Читайте также: