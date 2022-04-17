Глава военной администрации объяснил, почему россияне обстреливали жилые кварталы Киева

С начала войны Киев являлся главной целью врага.
Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов объяснил, что россияне применяли тактику устрашения, обстреливая жилые районы столицы.
Об этом он сообщил в интервью изданию "Вечерний Киев".
"Не секрет, что враг взял себе за основу тактику – тактику устрашения. Киев является сердцем нашего государства, большим политическим и экономическим центром. Поэтому враг и наносил удары по инфраструктуре города, чтобы вызвать панику у населения, запугать нас", — отметил он .
Напомним, в Киеве все еще сохраняется высокая вероятность ракетных ударов.
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