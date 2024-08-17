Глава Минздрава избрал временного руководителя детской больницы "Охматдет": кто это

Александр Урин возглавит "Охматдет" на время проведения служебного расследования по восстановлению больницы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко назначил Александра Урина временным исполняющим обязанности генерального директора НДСБ "Охматдет".

О своем решении министр сообщил в субботу, 17 августа, в Facebook.

По словам Виктора Ляшко, решение было принято с учетом советов заведующих отделениями больницы. Он отметил, что Александр Урин готов содействовать развитию и движению больницы в сложное время.

"Убедился, что коллектив больницы ему (Александру Урину – ред.) доверяет. Со своей стороны тоже буду всячески поддерживать решения, которые сделают Охматдет еще лучше, а мы сегодня наработали их немало. Скоро поделимся. Благодарен каждому, кто откликнулся и готов активно работать, чтобы наша медицинская система развивалась", – отметил министр.

Исполняющий обязанности гендиректора "Охматдета": кто он

Александр Урин возглавляет отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций детской больницы. Ему 43 года.

Александр Урин с коллегами / Фото: Виктор Ляшко/Facebook

Что предшествовало

Напомним, 17 августа генеральный директор "Охматдета" Владимир Жовнир отстранен от исполнения обязанностей до завершения проверок Нацполицией, другими правоохранительными органами и комиссией Минздрава.

Накануне Владимир Жовнир заявил, что "Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство", получавший пожертвования на восстановление больницы после атаки 8 июля, не хочет перечислять собранные средства на официальные счета больницы "Охматдет". Он подчеркнул, что больница "Охматдет" рассматривает возможность разорвать правоотношения с благотворительным фондом из-за того, что их действия являются недобросовестными и, вероятно, мошенническими.

Ранее сообщалось, что скандальный тендер для восстановления "Охматдета" изучает НАБУ.

Напомним, утром 8 июля РФ попала в детскую больницу "Охматдет" стратегической крылатой ракетой Х-101. Были найдены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

Очередной скандал вокруг «Охматдета»

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