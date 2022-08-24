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Глава МИД Португалии прибыл с визитом в Киев

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Глава МИД Португалии прибыл с визитом в Киев

Фото/Twitter: João Cravinho

Министр иностранных дел приехал в Киев железной дорогой.

Министр иностранных дел Португалии Жуан Кравиньо сегодня, 24 августа, прибыл с визитом в столицу Украины.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Для меня честь быть в Киеве в этот день, день празднования 31-й годовщины независимости Украины, которую Россия стремилась и не смогла сокрушить. Я привез месседж солидарности, а также политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки", — говорится в сообщении.

Напомним, в мае премьер-министр Португалии посетил Ирпень.

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