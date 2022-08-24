Глава МИД Португалии прибыл с визитом в Киев

Министр иностранных дел приехал в Киев железной дорогой.
Министр иностранных дел Португалии Жуан Кравиньо сегодня, 24 августа, прибыл с визитом в столицу Украины.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Для меня честь быть в Киеве в этот день, день празднования 31-й годовщины независимости Украины, которую Россия стремилась и не смогла сокрушить. Я привез месседж солидарности, а также политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки", — говорится в сообщении.
Погодились бы в Киеве на этот день, который запланирован на 31 год из Украины на независимость, где Россия довольствуется и путешествуете. И берут message of solidarity, and of political, military, financial and humanitarian support. https://t.co/TFugxy8USD— João Cravinho (@JoaoCravinho) August 24, 2022
Напомним, в мае премьер-министр Португалии посетил Ирпень.
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