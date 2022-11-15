Глава МИД Нидерландов из укрытия в Киеве сделал важное заявление в отношении Украины после массированного ракетного обстрела РФ

Во вторник, 15 ноября, глава МИД Нидерландов Вопке Хустра прибыл в Киев и из-за массированной ракетной атаки РФ находился в укрытии.

Об этом Вопке Хустра заявил телеканалу СNN.

По его словам, на массированные ракетные атаки РФ должен быть только один ответ – дальнейшая поддержка Украины от международных партнеров. Он также подчеркнул, что нужно обращать внимание на то, "что делает Россия, а не на то, что она говорит".

"На это может быть только один ответ. И это продолжать – продолжать поддерживать Украину, продолжать доставлять оружие, продолжать работать над правосудием, продолжать работать над оказанием гуманитарной помощи. Во всяком случае, это лишь огромный мотиватор, чтобы оставаться бок о бок", — подчеркнул глава МИД Нидерландов.

Напомним, что российские оккупанты 15 ноября выпустили по территории Украины 90 ракет. Силы противовоздушной обороны сбили 70 человек.