Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Глава МИД Нидерландов из укрытия в Киеве сделал важное заявление в отношении Украины после массированного ракетного обстрела РФ

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
5911
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Глава МИД Нидерландов из укрытия в Киеве сделал важное заявление в отношении Украины после массированного ракетного обстрела РФ

Фото: Associated Press

Массированные ракетные удары России должны спровоцировать дальнейшую поддержку от международных партнеров.

Во вторник, 15 ноября, глава МИД Нидерландов Вопке Хустра прибыл в Киев и из-за массированной ракетной атаки РФ находился в укрытии.

Об этом Вопке Хустра заявил телеканалу СNN.

По его словам, на массированные ракетные атаки РФ должен быть только один ответ – дальнейшая поддержка Украины от международных партнеров. Он также подчеркнул, что нужно обращать внимание на то, "что делает Россия, а не на то, что она говорит".

"На это может быть только один ответ. И это продолжать – продолжать поддерживать Украину, продолжать доставлять оружие, продолжать работать над правосудием, продолжать работать над оказанием гуманитарной помощи. Во всяком случае, это лишь огромный мотиватор, чтобы оставаться бок о бок", — подчеркнул глава МИД Нидерландов.

Напомним, что российские оккупанты 15 ноября выпустили по территории Украины 90 ракет. Силы противовоздушной обороны сбили 70 человек.

Майами поможет отстроить Ирпень и передаст оружие - Александр Маркушин о подписании побратимства

Майами поможет отстроить Ирпень и передаст оружие - Александр Маркушин о подписании побратимства

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
5911
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация