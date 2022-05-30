Глава МИД Франции приехала в Бучу (фото)

Сегодня министр иностранных дел Франции прибыла с официальным визитом в столицу.
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 30 мая посетила Бучу в Киевской области.
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
"Сегодня министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Бучу. Буча – символ преступлений российской армии против человечности. Замученные мирные жители, многочисленные случаи разрушений жилищной инфраструктуры и мародерства россиян – то, что мир никогда не должен забыть", — написал он.
Напомним, в Буче нашли письмо российскому оккупанту от девушки: в нем личные данные солдата (фото).
Читайте также:
- Волонтер из Канады приехала в Бучу, чтобы помочь украинцам меньше замечать следы войны
- Премьер-министр Финляндии показала фото своего визита в церковь в Буче, где похоронены мирные жители
- В Бучанском районе под Киевом обнаружили еще двух убитых оккупантами мирных жителей: фото