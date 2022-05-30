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Глава МИД Франции приехала в Бучу (фото)

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Глава МИД Франции приехала в Бучу (фото)

Telegram: Алексей Кулеба

Сегодня министр иностранных дел Франции прибыла с официальным визитом в столицу.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 30 мая посетила Бучу в Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"Сегодня министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Бучу. Буча – символ преступлений российской армии против человечности. Замученные мирные жители, многочисленные случаи разрушений жилищной инфраструктуры и мародерства россиян – то, что мир никогда не должен забыть", — написал он.

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Напомним, в Буче нашли письмо российскому оккупанту от девушки: в нем личные данные солдата (фото).

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