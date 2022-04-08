Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выехала в Киев

Глава Еврокомиссии выехала на поезде в столицу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ночь на пятницу, 8 апреля, выехала из польского Пшемысля на поезде, чтобы прибыть в Киев и встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как уточнило агентство dpa, фон дер Ляйен прибудет в Киев в составе делегации с участием верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера и европарламентариев.

Отмечается, что Урсула фон дер Ляйен – первый высокопоставленный европейский политик, с момента резни в Буче Киевской области посещает столицу.

Напомним, 3 апреля глава МИД Греции Никос Дендиас прибыл в Одессу, где встретился с мэром Геннадием Трухановым.

Папа Римский Франциск заявил, что обдумывает предложение посетить Украину. В то же время Франциск признался, что сейчас идет работа над организацией его встречи с главой РПЦ патриархом Кириллом.

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