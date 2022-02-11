Глава делегации ЕС в Украине срочно покинул Киев

Питер Стано подчеркнул, что это не эвакуация.

Глава делегации Европейского союза в Украине Матти Маасикас срочно покинул Киев. Он со своими подчиненными возвращается в Брюссель, где будет работать в дистанционном режиме.

Об этом сообщают источники Радио Свобода в дипломатических кругах ЕС.

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Эту информацию подтвердил представитель Европейской службы внешнеполитических связей Питер Стано. Он рассказал, что делегация ЕС вместе с главой покинули Киев сегодня вечером, 11 февраля. Питер Стано подчеркнул, что это не эвакуация. В то же время, ситуацию продолжают оценивать по мере ее развития.

Напомним, ранее 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр.

В свою очередь президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Он добавил, что американских военных не будут посылать в зону предполагаемого конфликта.

Впоследствии советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме в пятницу, 11 февраля, заявил, чтобы американцы покинули Украину в ближайшие 48 часов. Также он добавил, что США продолжают сокращать количество своих сотрудников в посольстве в Киеве.

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