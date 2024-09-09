Глава Бучанского ТЦК "схватил" новое подозрение от СБУ: что на этот раз

Суд отпустил военкома под миллион гривен залога по первому подозрению, но тот не смог войти на свободу, так как получил новое подозрение от СБУ.

СБУ объявила руководителю Бучанского районного ТЦК и СП новое подозрение – в незаконном обогащении. Это произошло сразу после внесения чиновником залога по предидущему подозрению.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Как заявили в Службе безопасности, они разоблачили новые доказательства коррупционной деятельности руководителя Бучанского ТЦК. В спецслужбе напомнили, что в августе 2024 года начальник военкомата был задержан по подозрению в организации схем для уклонистов.

По материалам дела, чиновник вместе с двумя сообщниками предлагал военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВВК о "плохом здоровье".

Во время обысков дома и в автомобилях фигурантов было найдено более 1,2 млн. дол. Почти половина этой суммы была обнаружена в специально обустроенных тайниках под полом и за обшивкой стен дома у чиновника Бучанского ТЦК.

После задержания военкома суд решил отпустить его под залог в 1 млн. грн. Но сразу после внесения соответствующей суммы залога следователи СБУ сообщили начальнику ТЦК о новом подозрении, что не позволило ему выйти на свободу.

"В этот раз, по материалам военной контрразведки СБУ, преступные действия злоумышленника квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 18 млн грн", – говорится в заявлении СБУ.

Продолжается расследование. Начальнику ТЦК грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 16 августа стало известно, что СБУ задержала начальников Бориспольского и Бучанского районных ТЦК в Киевской области, заработавших на уклонистах более 1 млн. дол. Бучанскому военкому и двум его сообщникам было сообщено о подозрениях в:

препятствии законной деятельности ВСУ и других военных формирований;

неправомерной выгоде, предоставленной должностному лицу, занимающему ответственное положение, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

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