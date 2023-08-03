Гибель руководителей МВД в авиакатастрофе: в ГСЧС отреагировали на подозрение должностным лицам

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций отреагировали на подозрение чиновникам из-за гибели в авиатроше руководства МВД.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Там отметили, что ГСЧС принимает меры по отстранению от работы должностных лиц, которым ДБР объявило подозрение. Также они предоставили все необходимые материалы для расследования причин авиакатастрофы после создания правительственной комиссии 20 января 2023 года.

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"Отмечаем, ГСЧС не уполномочена комментировать версии о причинах авиакатастрофы, а также обнародовать какую-либо информацию, связанную с проведением следственных действий", — говорится в сообщении.

Напомним, ДБР сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС Украины, из-за действий которых руководство МВД погибло в авиакатастрофе 18 января 2023 года.

Падение вертолета в Броварах

Утром 18 января в Броварах на Киевщине рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. В это время в садике находились дети и сотрудники заведения. Сразу после этого их эвакуировали.

В ГСЧС сообщили, что разбился их вертолет ЕС-225 (бортовый номер 54). Он повредил детский сад, остекление в 14-этажном жилом доме и три легковых автомобиля.

В результате падения вертолета погибло руководство МВД. В частности погибли министр МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Кроме руководства МВД, в результате падения вертолета погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые пришли в детсад. Телесные повреждения разной степени тяжести получили 31 человек, среди которых 13 детей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Тогда погибло руководство МВД! Причина крушения вертолета в Броварах"

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