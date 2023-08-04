Гибель руководителей МВД в авиакатастрофе: двум подозреваемым избрана мера пресечения

Суд назначил два месяца содержания под стражей начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивану Коробке и исполняющему обязанности командира части Владимира Леонова.

Печерский райсуд Киева 4 августа избрал меру пресечения пяти должностным лицам ГСЧС по делу о падении вертолета в Броварах, где погибло руководство МВД

Об этом сообщает "Суспільне".

Суд назначил два месяца содержания под стражей без права залога начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ивану Коробке и исполняющему обязанности командира части Владимира Леонова.

Напомним, что вчера им и еще трем чиновникам ГСЧС объявили о подозрении в нарушении правил безопасности полетов, повлекшем гибель людей, и служебную халатность. По данным следствия, чиновники привлекли к полету вертолет без разрешительных документов, не сообщили командиру экипажа о неблагоприятных погодных условиях и не перенесли полет делегации.

Следователи ДБР возобновили поминутно день крушения вертолета, а также расшифровали "черные ящики ". Причиной послужили сложные погодные условия – густой туман.

Падение вертолета в Броварах

Утром 18 января в Броварах на Киевщине рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. В это время в садике находились дети и сотрудники заведения. Сразу после этого их эвакуировали.

В ГСЧС сообщили, что разбился их вертолет ЕС-225 (бортовой номер 54). Он повредил детский сад, остекление в 14-этажном жилом доме и три легковых автомобиля.

В результате падения вертолета погибло руководство МВД. В частности, погибли министр МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Кроме руководства МВД, в результате падения вертолета погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые пришли в детсад. Телесные повреждения разной степени тяжести получили 31 человек, среди которых 13 детей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Тогда погибло руководство МВД! Причина крушения вертолета в Броварах"

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