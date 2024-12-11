Гибель Романа Борисюка на канатной дороге через Днепр в Киеве: кто виновен в трагедии

Директор предприятия, которое обустроило канатную дорогу, утвердил проект с некачественными материалами, что повлекло за собой обрыв каната.

В Киеве в июле этого года на канатной дороге через Днепр произошла трагедия – оборвался стальной канат аттракциона, в результате чего юноша упал в реку и погиб. Он приехал в столицу на выходные. Детали того, кто виновен в том, что случилось, рассказали правоохранители.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По результатам расследования было установлено, что проектант аттракциона допустил ряд ошибок, в частности, использовал канат, который не отвечал техническим требованиям для таких конструкций. Эта ошибка привела к его обрыву. Директор предприятия, выигравшего конкурс на обустройство канатной переправы, утвердил этот технический проект, несмотря на несоответствие материалов.

Перед передачей аттракциона в управление физлицу-предпринимателю была проведена экспертиза канатной дороги. Эксперт частного учреждения, осуществлявшего проверку, не обратил внимание на несоответствие каната его функциональному назначению.

Предприниматель, эксплуатировавший аттракцион, обязан был ежедневно проверять техническое состояние канатной дороги перед началом работы. Однако он не обратил внимание на ненадлежащее состояние каната. Также по делу фигурирует бывший инженер по техническому надзору КП "Плесо", который должен был отвечать за безопасность эксплуатации объектов коммунального предприятия, но не провел надлежащий контроль за состоянием аттракциона.

В результате трагедии пяти лицам были выдвинуты подозрения в нарушении правил безопасности, повлекших гибель человека. Следствие продолжается и стражи порядка устанавливают других лиц, чьи действия или бездействие могли способствовать трагедии.

Напомним, из Винницы в Киев приехали двое братьев на отдых. Они решили воспользоваться канатной дорогой через Днепр. Во время поездки старший брат смог добраться до конца переправы, а младший упал в воду, когда оборвался канат. Трагедия произошла 21 июля 2024 года.

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