Гибель мужчины в Киеве от взрыва гранаты: полиция подозревает самоубийство

В настоящее время устанавливаются все детали трагедии.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины в Голосеевском районе Киева. Предварительные данные указывают на самоубийство.

Об этом сообщили в полиции столицы.

Около 6 часов утра в Голосеевское управление полиции поступило сообщение о том, что возле одного из гаражных кооперативов раздались взрывы.

"По указанному адресу сразу выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, столичного главка, взрывотехники и медики. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины, с осколочными ранениями, скорее всего, от гранаты", — говорится в сообщении правоохранителей.

Фото: ГУ НП в Киевской области

Полицейскими установлено, что погибший – местный житель, 1968 года рождения.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 с дополнительной квалификацией самоубийство Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось о гибели мужчины при взрыве, однако без подробностей.