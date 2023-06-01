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Гибель людей возле закрытого укрытия в Киеве: полиция открыла еще одно дело (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Гибель людей возле закрытого укрытия в Киеве: полиция открыла еще одно дело (фото)

Полиция Киева открыла уже второе дело по факту гибели людей у закрытого укрытия / Фото: Полиция Киева

Правоохранители будут расследовать факт оставления в опасности, повлекшей смерть лица или другие тяжкие последствия.

Полиция Киева открыла еще одно дело по факту гибели людей у закрытого укрытия поликлиники во время ракетной атаки 1 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

"По факту оставления в опасности, повлекшей смерть лица или другие тяжкие последствия дополнительно начато уголовное производство по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины", – говорится в заявлении полиции.

Там добавили, что в рамках открытых уголовных производств правоохранители проводят неотложные следственные действия в больнице и райгосадминистрации Деснянского района.

Полицейские опрашивают очевидцев и потерпевших, проверяют служебную документацию и проводят другие процессуальные действия.

Заметим, что за факт оставления в опасности виновным грозит восемь лет заключения.

Полиция Киева открыла уже второе дело по факту гибели людей у закрытого укрытия / © Полиция Киева
Полиция Киева открыла уже второе дело по факту гибели людей у закрытого укрытия / Фото: Полиция Киева
Полиция Киева открыла уже второе дело по факту гибели людей у закрытого укрытия / © Полиция Киева
Полиция Киева открыла уже второе дело по факту гибели людей у закрытого укрытия / Фото: Полиция Киева
Полиция Киева открыла уже второе дело по факту гибели людей у закрытого укрытия / © Полиция Киева
Полиция Киева открыла уже второе дело по факту гибели людей у закрытого укрытия / Фото: Полиция Киева
Полиция Киева открыла уже второе дело по факту гибели людей у закрытого укрытия / © Полиция Киева
Полиция Киева открыла уже второе дело по факту гибели людей у закрытого укрытия / Фото: Полиция Киева
Полиция Киева открыла уже второе дело по факту гибели людей у закрытого укрытия / © Полиция Киева
Полиция Киева открыла уже второе дело по факту гибели людей у закрытого укрытия / Фото: Полиция Киева

Ракетная атака по Киеву

Напомним, российские войска в ночь на 1 июня устроили очередной ракетный обстрел по Киеву, запустив ракеты "Искандер". Все ракеты были сбиты, однако их обломки убили людей и нанесли разрушения. Погибла 33-летняя женщина и 34-летняя мама с 9-летней дочерью. Повреждены жилые дома, нежилые здания, автомобили и поликлиника.

Киевляне рассказали, что эти три человека погибли возле укрытия поликлиники, которое оказалось закрытым. По словам свидетелей, охранник медучреждения был пьян, закрылся в укрытии и никого туда не пускал. Полиция уже открыла по этому факту дело по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

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Дата публикации
Просмотры
1208
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