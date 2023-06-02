Гибель людей возле укрытия в Киеве: полиция сообщила о подозрении четверым задержанным

Следователи задержали четырех человек: первую заместительницу Деснянской РГА, директора больницы, заместителя директора по техническим вопросам и охранника медучреждения.

В Киеве 2 июня полиция сообщила о подозрении четырем задержанным в связи с гибелью людей возле закрытого укрытия в поликлинике в Деснянском районе Киева во время российской ракетной атаки.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Фигурантам инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжелые последствия и оставление в опасности, повлекшее смерть людей.

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Напомним, следователи полиции Киева задокументировали факт недопуска жителей в укрытие, в результате чего во время обстрела столицы погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок.

Полицейские опросили очевидцев, потерпевших и персонал медучреждения. На месте происшествия следователи изъяли служебную документацию, а также нашли ключи, которыми можно было открыть укрытие с обеих сторон. Позже правоохранители зашли в бомбоубежище и убедились, что входная дверь действительно была закрыта.

В ходе досудебного расследования в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины следователи задержали четырех человек: первую заместительницу Деснянской районной государственной администрации, директора больницы, заместителя директора по техническим вопросам и охранника медучреждения.

Четверо задержанных в связи с гибелью людей возле закрытого укрытия сообщены о подозрении / Фото: Полиция Киева / Facebook

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"Киевские следователи по согласованию с Деснянской окружной прокуратурой сообщили всем четырем задержанным подозрение в совершении уголовных правонарушений. Первую заместительницу председателя Деснянской районной государственной администрации, директора больницы и его заместителя по техническим вопросам полицейские обоснованно подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. А охраннику больницы сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины - оставление в опасности, повлекшее смертьлица или другие тяжкие последствия", - говорится в сообщении полиции.

Преступление государства-террориста Служба безопасности Украины расследует по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством. Продолжаются досудебные расследования.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал "твердую реакцию" на гибель людей в Киеве возле закрытого укрытия во время ракетного удара. При этом он намекнул на мэра столицы, знаменитого боксера Виталия Кличко, заметив, что "может быть нокаут".

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