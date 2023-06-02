Гибель людей у укрытия: Кличко пригрозил главам районов Киева и заявил о "общей ответственности"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что недоволен выполнением и использованием средств, выделенных для обустройства укрытий в столице. К слову, в прошлом году и из городского бюджета на это направили 1,2 млрд грн.

Об этом мэр сообщил в своем Telegram.

"Этими средствами, подчеркну, распоряжались и распоряжаются РГА города. Ответственными являются главы районов. В конце июня подведем итоги использования средств на обустройство укрытий. И обращения к президенту на отстранение или увольнение могут быть и на других глав районов", — подчеркнул Кличко.

По его словам, ни о каких оправданиях речь не может идти. А ответственность, отмечает Кличко, общая — "всех служб и моя, как мэра города". Мэр также подчеркнул, что глав районов в столице "назначает президент по представлению правительства", а мэр "не может даже вынести ему (руководителю РГА Киева — Ред.) выговор".

"Маленькая справка: из 10 глав районов 9 у нас — представители от "Слуги Народа". Руководитель Киевской городской военной администрации назначен Офисом президента. Это — если об общей и справедливой ответственности. Я отмечаю главам районов, что саботажа терпеть не буду! Районы столицы — это не отдельные княжества, где можно ходить в белых перчатках и пренебрегать исполнением своих обязанностей", — заявил Кличко.

Напомним, в ночь на 1 июня в Киеве возле закрытого укрытия в поликлинике в Деснянском районе столицы погибли три человека, среди которых ребенок. Того же в Киевской городской госадминистрации прокуратура и полиция проводили обыски. Причиной следственных действий стали сообщения от жителей о закрытых укрытиях во время ракетной атаки РФ.

Президент Владимир Зеленский пообещал "жесткую реакцию" на гибель людей во время ракетного удара. При этом он намекнул на мэра столицы, эксбоксера Виталия Кличко, отметив, что "может быть нокаут".

В СМИ появился документ о том, что Кличко обратился в Кабмин об отстранении от исполнения обязанностей главы Деснянской районной администрации Дмитрия Ратникова после трагедии с гибелью людей возле закрытого укрытия.

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