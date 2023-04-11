Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Гейзеры и озера": в Киеве на проспектах Нарбута и Броварском произошли аварии на водопроводе (фото, видео)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
256
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Гейзеры и озера": в Киеве на проспектах Нарбута и Броварском произошли аварии на водопроводе (фото, видео)

Фото: www.youtube.com/Телеканал Київ

Значительно снизилось давление воды в двух районах Киева – Дарницком и Деснянском.

В Киеве на проспекте Георгия Нарбута (Освободителей) 1 произошла авария на водопроводной сети.

Движение транспорта по проспекту осложнено. Водителям следует учесть это, планируя маршрут.

Как сообщили в КГГА, в зданиях Дарницкого и частично Деснянского районов возможно снижение давления водоснабжения.

Специалисты "Киевводоканала" уже работают на месте, стабилизируют давление на сети.

На Броварском проспекте у заправки "Сокар" тоже образовались "гейзеры и озера". Там, вероятно, прорвало трубы.

В сторону "Левобережной" невозможно проехать из-за потопа, пишут очевидцы в Сети.

"Значительно снизилось давление воды в двух районах Киева", — рассказали ТСН.ua в "Киевводоканале."

Напомним, в Киеве на Крещатике возник пожар на третьем этаже четырехэтажного учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
256
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация