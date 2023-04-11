"Гейзеры и озера": в Киеве на проспектах Нарбута и Броварском произошли аварии на водопроводе (фото, видео)

Значительно снизилось давление воды в двух районах Киева – Дарницком и Деснянском.

В Киеве на проспекте Георгия Нарбута (Освободителей) 1 произошла авария на водопроводной сети.

Движение транспорта по проспекту осложнено. Водителям следует учесть это, планируя маршрут.

Как сообщили в КГГА, в зданиях Дарницкого и частично Деснянского районов возможно снижение давления водоснабжения.

Специалисты "Киевводоканала" уже работают на месте, стабилизируют давление на сети.

На Броварском проспекте у заправки "Сокар" тоже образовались "гейзеры и озера". Там, вероятно, прорвало трубы.

В сторону "Левобережной" невозможно проехать из-за потопа, пишут очевидцы в Сети.

"Значительно снизилось давление воды в двух районах Киева", — рассказали ТСН.ua в "Киевводоканале."

Напомним, в Киеве на Крещатике возник пожар на третьем этаже четырехэтажного учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.

Читайте также: