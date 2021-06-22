Гейзер посреди дороги: в Киеве произошел прорыв трубы посреди дороги(видео)

Вода била фонтаном на несколько метров вверх.

В Киеве на улице Электриков прорвало трубу посреди дороги.

Вода била фонтаном вверх на несколько метров.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующее видео.

"Еще один новый коммунальный гейзер образовался на улице Электриков. Кто желает помыть авто — поторопитесь", — говорится в заметке под видео.

Отмечается, что за этот год это уже не первый случай. К этому трубы прорывало у столичного Ocean Plaza, Контрактовой площади, библиотеки Вернадского и на улице Пушкинской.

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