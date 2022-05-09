Генеральный секретарь Совета Европы посетила Бородянку и Ирпень (фото)

9 мая во время рабочего визита в Украину Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич побывала в Киевской области и посетила Бородянку и Ирпень.

В понедельник, 9 мая, Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич посетила Бородянку и Ирпень в Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Генеральному секретарю Совета Европы показали разрушенные жилищные комплексы населенных пунктов Киевщины и ужасные последствия российских обстрелов мирных городов, как доказательства военных преступлений России.

"О военных преступлениях страны-агрессора должен знать каждый в мире. Сегодня украинцы стоят форпостом в борьбе за будущее всей Европы и цивилизованного мира. И очень важно, что наши европейские партнеры поддерживают нас. Благодарим наших уважаемых гостей, посетивших Киевщину именно 9 мая – День победы над нацизмом. Победа будет за нами, а наши города мы отстроим", — подчеркнул Павлюк.

Telegram: Александр Павлюк

Telegram: Александр Павлюк

Напомним, Трюдо приехал в уничтоженный оккупантами Ирпень и был шокирован последствиями "русского мира".

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