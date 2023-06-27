Генерал Маломуж спрогнозировал, возможно ли наступление "вагнеровцев" на Киев

Никакой опасности со стороны "вагнеровцев" нет, потому что в Кремле поставлена задача: аккуратно расформировать это подразделение.

Такое мнение высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 гг. генерал армии Николай Маломуж в интервью OBOZREVATEL.

Он прогнозирует, что те "вагнеровцы", которые не участвовали в путче, будут подписывать контракты с Минобороны, часть уйдет в отставку, им обеспечат пенсии, некоторые отправятся в Африку, а остальные поедут в Беларусь вместе с Пригожиным.



"Лукашенко не такой идиот, чтобы допустить в Беларусь "вагнеровцев" в большом количестве — несколько десятков тысяч. Потому что это боевая структура, это фактически контроль Беларуси. Поэтому зайдет ограниченный контингент, который будет контролироваться российскими и белорусскими спецслужбами", — рассказывает генерал.

Также, по его мнению, вероятным развитием событий является то, что Пригожина уберут, несмотря на гарантии безопасности, потому что Путин считает его изменником.

"Думаю, Путин с ним рассчитается, поскольку не терпит предательства ближайшего окружения. Поэтому поход "Вагнер" на Киев – это абсурдно и нереально. С одной стороны, потому что он создает угрозу для России, с другой стороны, он не является выгодным для Беларуси .И, наконец, как заявил генерал Наев, мы готовы встретить любые вражеские подразделения, а тем более "вагнеровцев", которые уже продемонстрировали слабость у Бахмута", — уверяет генерал.

Несмотря на это, наступление со стороны Беларуси остается в повестке дня.

В Институте изучения войны говорят, что президент России Владимир Путин пока не будет увольнять министра обороны Сергея Шойгу , чтобы это не выглядело, будто он выполняет требование владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Добавим, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые прокомментировал результат своей попытки государственного переворота в Российской Федерации.

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