Генерал армии объяснил изменение тактики ракетных ударов РФ по Киеву

Оккупанты поняли, что старые системы и крылатые ракеты часто неэффективны. Поэтому армия РФ пытается использовать более эффективное вооружение, а также фактор неожиданности.

Об этом рассказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДОМ.

Тактику меняют, но успеха не имеют

Видим, что Россия изменила стратегию и тактику применения и ракетных систем, и беспилотников. В этой ситуации они поняли, что именно крылатые ракеты или старые системы Х-555, Х-101 часто неэффективны.

"Мы обнаруживаем ранние пуски, примерно за 25-30 минут, и, конечно, определяем траекторию, сопровождаем и наносим удары почти по всем целям. Поэтому их эффективность мала. Только массовое использование может привести к определенным потерям", — сказал Маломуж.

Безусловно, враг изучает нашу ПВО, систему защиты крупных городов, важных объектов, в том числе энергетических. Украина готовилась к этому, создавая щиты – большие малые, огневые, электронные (РЭБ) и так далее.

"Пытаются использовать элементы более эффективные, высокотехнологичные и фактор неожиданности: запускает ракеты с разных точек, не пускают баражирующий МиГ-31, мы поднимаем тревогу и ожидаем "Кинжал" на определенном периоде и тоже готовимся сбивать эту баллистику", — пояснил генерал армии.

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Вместо этого они запускают, например, "Искандеры" по баллистической траектории, из пусковых установок, которые не фиксируются, как самолеты, или из стратегических бомбардировщиков, также не берущих наши радиолокационные системы. Они летят 10-12 минут, это гораздо меньше. Естественно, трудно их выявить поначалу. Поэтому, как правило, сигнал воздушной тревоги звучит уже после нанесения удара или в момент, как этой ночью", – сказал бывший разведчик.

При этом Patriot, IRIS-T и другие системы в автоматическом режиме обнаруживают эти цели, приводят и сразу наносят удары. То есть, они отрабатывают еще до объявления тревоги.

"Да, враг меняет тактику, пытается давить на наших граждан, но все-таки мы справляемся с ситуацией. Единственная проблема – падающие обломки. Сегодня имеем определенные потери людей, зданий и сооружений на территории Киева", – подытожил он.

Напомним, в ночь на 13 декабря РФ атаковала Киев. В результате обстрела пострадали 53 человека.

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