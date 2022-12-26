Гендиректор Yasno сообщил о ситуации со светом в Киеве и назвал причины частых отключений электричества

Все районы Киева пока имеют периодические поставки света. Однако ремонт продолжается. Поврежденные узлы все еще находятся на стадии восстановления, их также нельзя включать в сеть.

Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

"После последних обстрелов на правом берегу Киева появились остродефицитные узлы передачи электроэнергии. Их совокупная пропускная возможность составляет более половины потребления всей столицы — именно столько до пятницы недополучали жители правого берега. Из-за высокого потребления — иногда перегрузки на узлы 0% — пришлось отключать все три группы правобережного и северного района города", – сообщил Коваленко.

По его словам, в настоящее время применены "временные обходные схемы", которые позволили на выходные существенно снизить этот дефицит.

Коваленко подчеркнул, что это временно. Эти схемы не позволяют вернуться к стабилизационным графикам.

Еще одна причина частых отключений, по словам Коваленко, это локальное износ автоматики.

Когда после длительных отключений свет подают, все начинают его потреблять чрезмерно. Защищая сети от перегрузок, срабатывают предохранители и отключаются автоматы. его нет. В то же время ремонтировать такие аварии возможно только тогда, когда на линиях есть напряжение, поэтому приходится ждать следующей подачи электроэнергии", – сообщил он.

Коваленко объяснил, почему рождественские выходные в большинстве своем были со светом. По его информации, это было благодаря погодным условиям. Потребность в потреблении была на 10-15% меньше, чем накануне, в четверг-пятницу.

"Но пока будут идти ремонты, экстренные отключения будут продолжаться. К сожалению, еще ни генерация, ни сети пока не позволяют перейти к четким графикам", — добавил гендиректор YASNO.

Также сообщалось, что в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Львовской областях 26 декабря ввели аварийные отключения света из-за превышения лимитов потребления.

Раньше мы рассказывали, как пережить Новый год без света.

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