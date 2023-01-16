Гендиректор Yasno предупредил жителей Киева о высокой вероятности отключений во всех "серых зонах" графиков

В понедельник, 16 января, в Киеве из-за значительного дефицита в генерации электроэнергии применялись отключения в так называемых "серых зонах", которыми в графиках отмечено вероятное ограничение электроснабжения.

Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.

"Сегодня на Киев было 974 МВт из необходимых 1600. Шли на грани графика, отключали во всех серых зонах. Ситуация продолжает быть сложной и ограничения сейчас — это единственная возможность не сделать все еще хуже", — подчеркнул он.

Такую ситуацию гендиректор энергоснабжающей компании объяснил значительным дефицитом в генерации из-за повреждения ракетными ударами тепловых электростанций.

Для лучшего понимания он привел структуру генерации электроэнергии в Украине в начале 2022:

атомные электростанции – 55%;

ТЭС и ТЭЦ – 29%;

гидроэлектростанции – 7%;

возобновляемые источники (солнечные, ветровые и другие электростанции) – 9%.

По всей видимости, атомные электростанции были основным источником, производя большие объемы электроэнергии. Но, по словам Коваленко, они негибкие и не могут быстро реагировать на изменения в спросе.

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"Сейчас атомная генерация работает не в полной мере из-за того, что ЗАЭС не отдает электроэнергию в сеть. И эту нехватку компенсировать невозможно", — подчеркнул он.

Тепловая генерация, по словам Коваленко, обычно используется как раз для быстрой балансировки генерации и потребления.

"Но сейчас повреждены и ТЭС. Поэтому пытаются использовать гидроэлектростанции, и, как знаем, необходимо время на их восстановление", — описывал ситуацию гендиректор энергоснабжающей компании.

Коваленко также напомнил, что энергосистема по всей Украине едина.

"Это значит, что если, допустим, не работает несколько блоков электростанции на западе страны, то ограничения будут касаться одинаково и Львовщины, и Одесщины, и Черкасщины. И светло-серые зоны графика сейчас скорее всего означают отключение", — подчеркнул он.

Сергей Коваленко заверил, что все силы энергетиков сейчас направлены на восстановление.

"Ремонты продолжаются. Поэтому следует быть терпеливыми", — обратился гендиректор Yasno к киевлянам.

Напомним, в Украине продолжается восстановление объектов критической инфраструктуры после ракетного удара, который Россия совершила 14 января.

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