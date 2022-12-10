Гендиректор Yasno порадовал киевлян положительной динамикой по отключениям света

Руководитель энергетической компании сообщил, в частности, что среднее время отсутствия электроснабжения сократилось более чем на два часа.

В Киеве максимальный период отсутствия света составляет 10 часов и 8 минут. Это вдвое меньше, чем две недели назад, сразу после массовых ракетных ударов по энергетической инфраструктуре государства-агрессорки.

Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко в Twitter.

“Дам вам немного статистики по Киеву. По 25.11 и 08.12”, — написал он.

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По его информации, по состоянию на 8 декабря в среднем у жителей столицы нет электроснабжения 3 часа 30 минут. Раньше этот период составлял 5 часов и 32 минуты.

Максимальное время отключений уменьшилось в два раза. Раньше доходило до 20 часов 39 минут без электричества, а теперь – 10 часов и 8 минут.

Также сократилось количество домов, в которых нет света более 10 часов: раньше таких было 667, теперь – 87.

Среднее время отключений в течение суток – 9 часов 29 минут, ранее доходило до 11 часов 12 минут.

Напомним, с пятницы, 9 декабря, компания ДТЭК "Киевские электросети" ввела обновленные графики стабилизационных отключений с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после последних массированных обстрелов.

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