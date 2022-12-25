Гендиректор Yasno анонсировал хорошие новости по ситуации со светом сегодня

По информации Коваленко, длительных отключений света в Киеве сегодня не предусмотрено.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко отметил, что в воскресенье, 25 декабря, потребители в столице будут со светом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Вы должны быть сегодня с электричеством! Возможно, не все время, но достаточно для этого безумного времени. Счастливого Рождества", — говорится в сообщении.

Хотя еще утром компания ДТЭК сообщила, что 25 декабря в Киеве и области снова будут действовать аварийные отключения электроэнергии.

Отключение света в Киеве

Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что удалось перераспределить нагрузку в энергосистеме, поэтому теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся примерно в таких условиях, как и остальная столица.

Начальник КМВА Сергей Попко также сообщал, что в результате постоянных обстрелов армии РФ критической инфраструктуры ситуация с энергоснабжением остается тяжелой, поэтому графики отключений света все еще не действуют.

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