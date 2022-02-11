На этих землях компания планировала выполнить масштабное коммерческое строительство.

Гектары земель возле Музея в Пирогово, где планировалось масштабное строительство, возвращено общине Киева.

Площадь земли – 24,5 га.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, в 2017 году коммерческая структура без каких-либо правовых оснований и при отсутствии волеизъявления собственника земли – Киевского городского совета – осуществила за собой регистрацию права аренды на 24,5 га земли стоимостью 368 млн гривен, принадлежащих охранной зоне Музея.

На указанных землях компания планировала выполнить масштабное коммерческое строительство.

Учитывая, что земельный участок принадлежит коммунальной собственности, а Киевский городской совет решение о передаче ее в аренду не принимал, прокуратура города обратилась в суд с иском об отмене решения о государственной регистрации права аренды земельного участка по частной структуре и государственной регистрации этого права.

Судебное разбирательство длилось почти два года.

Согласившись с правовой позицией прокуратуры, суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск в полном объеме.

В настоящее время решение по иску прокуратуры реально исполнено – право аренды общества на указанные земли прекращено и соответствующие сведения внесены в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Напомним, в июне 2020 года Хозяйственный суд Киева запретил строить ЖК близ музея Пирогово.

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