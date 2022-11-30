Где в Киеве будет связь, если во время блэкаута не будут работать мобильные вышки: объяснение

В Киеве готовятся к блэкаута и работают над тем, чтобы обеспечить связь. Киевлянам рекомендуют иметь радио и обещают, что в "Пунктах незламности" будет Интернет.

Об этом в эфире телемарафона сказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"У нас основной канал связи – это мобильные операторы. Руководство города вместе с операторами мобильной связи разрабатывает алгоритм работы на случай блэкаута. Мы стараемся как можно больше станций мобильной связи обеспечить генераторами. Это те вышки, от которых зависит не только связь в Киеве, но и по Украине Мы планируем поставить "Старлинки" в районных администрациях и больницах. Также существует городская сеть оптоволоконных линий, часть из которых даже во время блекаута будет работать в половине "Пунктов незламности". Там будет wi-fi. Не надо забывать о радио и иметь передатчики", — сказал Попко.

Ракетный обстрел энергетической инфраструктуры Украины

Россия от 10 октября наносит массированные ракетные удары по территории нашего государства. Оккупанты хотят накануне морозов оставить украинцев без электричества и тепла, чтобы заставить власть капитулировать и согласиться на условия Кремля.

Путинский генерал и депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал новую цель российских кафиров для ракетных ударов по Украине. Это – банковская инфраструктура. Оккупанты не скрывают, что хотят сделать все, чтобы жизнь украинцев стала невыносимой и создать в нашем государстве хаос.

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