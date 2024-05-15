Где в Киеве Блинкен вчера обедал и играл на гитаре: как отреагировали в Сети (фото, видео)

В киевском баре Блинкен, который называет себя гитаристом-любителем, сыграл на гитаре и спел символическую песню "Безумные в свободном мире" канадского исполнителя Нила Янга.

Во время неанонсированного визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, чиновний имел не только официальную часть встреч, но и неформальные визиты в местные украинские заведения, такие как Veteran Hub и Barman Dictat.

Об этом пишет "Голос Америки".

В киевском баре Barman Dictat Блинкен, который называет себя гитаристом-любителем, вышел на сцену и сыиграл на гитаре и спел символическую песню Rockin' in the Free World ("Безумные в свободном мире", – ред.) канадского исполнителя Нила Янга.

Энтони Блинкен исполняет Rockin' in the Free World с участниками группы The 1999 в баре Barman Dictat в Киеве / Фото: Associated Press

Перед тем как выйти на сцену, американское чиновник обратился к присутствующим и отметил, что понимает, какие тяжелые времена переживает украинская армия и ее народ, но хочет, чтобы они знали, что США и весь свободный мир поддерживают их.

Энтони Блинкен в киевском баре Barman Dictat / Фото: Associated Press

"Послушайте, я знаю, что сейчас очень тяжелое время. Ваши солдаты, ваши граждане, особенно на северо-востоке и на Харьковщине чрезвычайно страдают. Но они должны знать, вы должны знать: США с вами. Большинство мира с вами. Они ( украинские военные – воюют не только за Украину, а за свободный мир. И этот свободный мир тоже с вами", – заявил госсекретарь США во время неформального визита в один из киевских баров.

Энтони Блинкен вместе с послом США в Украине Бриджит Бринк посещают бар Barman Dictat / Фото: Associated Press

Комментируя выступление своего руководителя в киевском пабе, первый заместитель представителя Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Энтони Блинкен лично убедился в несокрушимости украинского духа.

"Сегодня вечером в баре Barman Dictat в Киеве, Энтони Блинкен своими глазами убедился, что дух Украины остается несокрушимым", — написал Пател на своей странице в соцсети "X".

Tonight на Barman на Dictat in Kyiv, @SecBlinken saw firsthand, що spirit Ukraine remains unbreakable. pic.twitter.com/d9A8I0ttED — Vedant Patel (@StateDeputySpox) 14 мая, 2024

Как отреагировали в Сети

Мнения украинцев в Сети на выступление Энтони Блинкена в киевском баре диаметрально разделились. Кого-то его выступление откровенно обидело: мол, к чему это, когда на фронте такая сложная ситуация. А кто-то порадовался и отметил, что реальность многослойна и далеко не всегда однозначна.

Но все пользователи сошлись на том, что главное – чтобы США и дальше поддерживали Украину.

Секретари Blinken @SecBlinken ходьба на этапе в баре, называется Barmen Diktat, в Киеве в течение дня.



What else has Blinken done in Ukraine? 1/



pic.twitter.com/4JeKvnp4Q5 — Timofiy Mylovanov (@Mylovanov) May 14, 2024

Как отреагировали в Сети / Фото: Фото из социальных сетей

Как отреагировали в Сети / Скриншот из соцсетей

Как отреагировали в Сети / Скриншот из соцсетей

Как отреагировали в Сети / Скриншот из соцсетей

Как отреагировали в Сети / Скриншот из соцсетей

Как отреагировали в Сети / Скриншот из соцсетей

Как отреагировали в Сети / Скриншот из соцсетей

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен 14 мая прибыл в Киев в рамках первого визита в Украину высокопоставленного чиновника США после того, как в прошлом месяце Конгресс принял пакет военной помощи стране на 61 миллиард долларов, который долго откладывался. Энтони Блинкен заявил, что американская военная помощь Украине уже в пути.

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