Где покататься на лыжах в Киеве: адреса, цены и фото локаций

Где покататься на лыжах в Киеве: адреса, цены и фото локаций

Для любителей зимнего отдыха есть четыре варианта.

Прокатиться на лыжах и сноуборде можно не выезжая за пределы Киевщины. Для любителей зимнего отдыха есть четыре варианта.

ТСН.ua узнал адрес горок и стоимость катания на Киевщине.

Протасов Яр

Адрес: Киев, ул. Протасов Яр, 23А, недалеко от НСК "Олимпийский".

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Горнолыжный комплекс "Протасов Яр" находится в центре Киева. Здесь есть четыре спуска разного уровня сложности:

детская трасса – 150 метров.

– 150 метров. Трасса для начинающих – 275 метров, перепад высот – 60 метров.

– 275 метров, перепад высот – 60 метров. Комбинированная – 500 метров, перепад 60-80 метров.

– 500 метров, перепад 60-80 метров. Трасса для спортсменов и опытных любителей – 320 метров, перепад 80 метров.

Также на территории комплекса работают два подъемника — одноместный и двухместный. Один подъем в будние дни стоит 20 грн, в выходные и праздничные – 35 грн. Шесть часов пребывания на снегу обойдется в 80 грн и 100 грн соответственно. Также можно приобрести абонемент на два часа за 200-300 гривен.

Для посетителей доступен прокат снаряжения, ремонт, обслуживание лыж и сноубордов, парковка и камеры хранения.

Гвоздов

Адрес: Киевская область, село Гвоздов, ул. Яровая, 30.

zruchno.travel

Gvozdoff Sky Resort & Spa Palace находится в получасе езды от Киева. Для того чтобы прокатиться на лыжах или сноуборде, необязательно снимать жилье.

В комплексе есть три трассы:

для детей и начинающих – 50 метров

– 50 метров для профессионалов и опытных лыжников – две по 220 метров, ширина 40 и 60 метров, перепад высоты 35-40 метров.

На территории работают два подъемника. Цены на услуги в новом сезоне пока неизвестны, как и дата старта. По словам администратора комплекса, все зависит от погодных условий.

В прошлом году разовый подъем в будние дни стоил 15-25 гривен, ski-pass на два часа — 250 гривен. По выходным и праздникам один подъем – 25-40 гривен. Также для посетителей была доступна аренда снаряжения.

Google Maps

GoloseevSki park

Адрес: ул. Генерала Родимцева, 8

goloseevskipark.com

В Киеве на территории Голосеевского парка находится горнолыжная и сноубордная школа. Там работает трасса длиной 500 метров и один подъемник. Также можно арендовать снаряжение или воспользоваться услугами инструкторов.

Посетители могут приобрести абонемент без учета количества подъемов на два часа. В будний день он будет стоить 200 гривен, в выходной – 300 гривен. Пребывание на склоне в течение четырех часов стоит 70 гривен, один раз воспользоваться подъемником – 25 гривен в будние дни, 35 гривен – в выходные. Также можно приобрести безлимитный абонемент на ночное катание за 350 гривен.

Google Maps

Покататься на лыжах в парках Киева

Для тех, кто хочет бесплатно покататься по заснеженным паркам Киева, доступно минимум шесть вариантов. Среди них Голосеевский парк имени Рыльского, Гидропарк, "Березовая роща" на Подоле, лесопарковая зона в Деснянском районе между Троещиной и Лесным массивом, Озеро "Алмазное" и парк "Муромец". Однако для этого необходимо иметь собственное снаряжение – лыжи и палки. Также можно взять их в аренду в одном из магазинов Киева.

Напомним, что в Киеве зимой работают множество площадок, где можно прокатиться на коньках. Стоимость такого удовольствия в столице варьируется от 80 до 295 гривен. ТСН.ua собрал топ катков в Киеве и узнал цены на билеты.

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