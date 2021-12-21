Где покататься на лыжах в Киеве: адреса, цены и фото локаций

Для любителей зимнего отдыха есть четыре варианта.
Прокатиться на лыжах и сноуборде можно не выезжая за пределы Киевщины. Для любителей зимнего отдыха есть четыре варианта.
ТСН.ua узнал адрес горок и стоимость катания на Киевщине.
Протасов Яр
Адрес: Киев, ул. Протасов Яр, 23А, недалеко от НСК "Олимпийский".
Горнолыжный комплекс "Протасов Яр" находится в центре Киева. Здесь есть четыре спуска разного уровня сложности:
- детская трасса – 150 метров.
- Трасса для начинающих – 275 метров, перепад высот – 60 метров.
- Комбинированная – 500 метров, перепад 60-80 метров.
- Трасса для спортсменов и опытных любителей – 320 метров, перепад 80 метров.
Также на территории комплекса работают два подъемника — одноместный и двухместный. Один подъем в будние дни стоит 20 грн, в выходные и праздничные – 35 грн. Шесть часов пребывания на снегу обойдется в 80 грн и 100 грн соответственно. Также можно приобрести абонемент на два часа за 200-300 гривен.
Для посетителей доступен прокат снаряжения, ремонт, обслуживание лыж и сноубордов, парковка и камеры хранения.
Гвоздов
Адрес: Киевская область, село Гвоздов, ул. Яровая, 30.
Gvozdoff Sky Resort & Spa Palace находится в получасе езды от Киева. Для того чтобы прокатиться на лыжах или сноуборде, необязательно снимать жилье.
В комплексе есть три трассы:
- для детей и начинающих – 50 метров
- для профессионалов и опытных лыжников – две по 220 метров, ширина 40 и 60 метров, перепад высоты 35-40 метров.
На территории работают два подъемника. Цены на услуги в новом сезоне пока неизвестны, как и дата старта. По словам администратора комплекса, все зависит от погодных условий.
В прошлом году разовый подъем в будние дни стоил 15-25 гривен, ski-pass на два часа — 250 гривен. По выходным и праздникам один подъем – 25-40 гривен. Также для посетителей была доступна аренда снаряжения.
GoloseevSki park
Адрес: ул. Генерала Родимцева, 8
В Киеве на территории Голосеевского парка находится горнолыжная и сноубордная школа. Там работает трасса длиной 500 метров и один подъемник. Также можно арендовать снаряжение или воспользоваться услугами инструкторов.
Посетители могут приобрести абонемент без учета количества подъемов на два часа. В будний день он будет стоить 200 гривен, в выходной – 300 гривен. Пребывание на склоне в течение четырех часов стоит 70 гривен, один раз воспользоваться подъемником – 25 гривен в будние дни, 35 гривен – в выходные. Также можно приобрести безлимитный абонемент на ночное катание за 350 гривен.
Покататься на лыжах в парках Киева
Для тех, кто хочет бесплатно покататься по заснеженным паркам Киева, доступно минимум шесть вариантов. Среди них Голосеевский парк имени Рыльского, Гидропарк, "Березовая роща" на Подоле, лесопарковая зона в Деснянском районе между Троещиной и Лесным массивом, Озеро "Алмазное" и парк "Муромец". Однако для этого необходимо иметь собственное снаряжение – лыжи и палки. Также можно взять их в аренду в одном из магазинов Киева.
Напомним, что в Киеве зимой работают множество площадок, где можно прокатиться на коньках. Стоимость такого удовольствия в столице варьируется от 80 до 295 гривен. ТСН.ua собрал топ катков в Киеве и узнал цены на билеты.
Читайте также: