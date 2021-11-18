Где погулять в Киеве при условии COVID-ограничений: подборка красивых мест (фото)

Где погулять в Киеве при условии COVID-ограничений: подборка красивых мест (фото)

Отдохнуть в столице можно бесплатно под открытым небом.

В Киеве действует красная зона карантина из-за распространения коронавируса. Несмотря на это, есть много туристических мест, которые можно посетить даже без сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Ведь вероятность инфицирования на свежем воздухе при соблюдении дистанции минимальна.

ТСН.ua собрал подборку локаций под открытым небом, где можно бесплатно отдохнуть при условии COVID-ограничений.

Андреевский спуск называют одной из самых живописных улиц столицы. Его протяженность – 720 метров. Он пролегает от Контрактовой площади до Десятинной и Владимирской улиц.

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Родина-Мать – это монументальная стальная скульптура высотой 62 метра. В одной руке огромная статуя держит 16-метровый меч весом 9 тонн, в другой – щит размером 13 на 8 метров, он весит 13 тонн. Достопримечательность находится на улице Лаврской, 27. Подняться на смотровую площадку не получится, но погулять можно и рядом с памятником.

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Арка Дружбы народов – еще одно популярное место среди киевлян и туристов в Крещатом парке. Рядом расположена еще одна достопримечательность – пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск. На мосту есть смотровые площадки с видом на левый берег, Подол и Оболонь. Под ним проходит автомобильная дорога.

ТСН.ua/Юлия Желонкина

Пейзажная аллея – зона отдыха в центральном районе Киева, где будет интересно погулять с детьми. Там обустроен сквер со скамейками, скульптурами животных и фонтанами. Особое внимание туристов привлекает 30-метровая кошка-стоножка, выложенная яркой мозаикой. Достопримечательность расположена на улице Большой Житомирской, 18а.

russos.livejournal.com

Мариинский парк расположен напротив здания Верховной рады Украины и Мариинского дворца между улицей Михаила Грушевского и Парковой дорогой. Он является уникальным памятником паркового искусства прошлого и отличным местом для прогулки. В парке высажено более 80 пород деревьев.

Архів

Напомним, что коронавирус в Киеве немного пошел на убыль. По состоянию на утро 18 ноября в столице зафиксировано 1483 новых случая в сутки. Это на 126 случаев меньше, чем 17 ноября (1609 случаев коронавируса). Всего в столице подтверждено 283 880 случаев COVID-19.

Врачи призывают вакцинироваться, ведь подавляющее большинство киевлян, которые попадают в больницы, не привились.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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