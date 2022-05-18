ГБР подозревает заместителя генерального директора ЧАЭС в сотрудничестве с оккупантами

ГБР проверяет возможную причастность должностного лица к проведению подрывной деятельности против Украины.

Государственное бюро расследований проверяет заместителя генерального директора ЧАЭС, подозреваемого в дезертирстве на предмет помощи оккупантам в захвате атомной электростанции.

Об этом сообщает ГБР.

Так, в марте 2022 года работники ГБР совместно с СБУ задержали заместителя генерального директора Чернобыльской атомной электростанции, который самовольно покинул место службы в условиях военного положения и скрывался на территории Закарпатской области. Чиновник сбежал со станции и не обеспечил физическую защиту объекта, что прямо входило в его функциональные обязанности.

Ему уже сообщено о подозрении в дезертирстве (ч. 5 ст. 407 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Работники ГБР также проверяют возможную причастность должностного лица к проведению подрывной деятельности против Украины. В частности, они должны установить, способствовал ли подозреваемый армии РФ в захвате ЧАЭС в конце февраля.

"Работники ГБР во взаимодействии с работниками СБУ провели обыски в административных помещениях ЧАЭС. Ряд обысков проведен и по месту жительства фигуранта. В ходе следственных действий изъяты документы и цифровые носители информации. Также следователи провели допросы свидетелей, запланировано проведение судебной психологической экспертизы и допросы должностных лиц ЧАЭС", — говорится в сообщении.

Напомним, Чернобыльская АЭС взяла под охрану Нацгвардия.

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