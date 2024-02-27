ГБР арестовало главный офис "Синево Украина" – какая причина и что говорят в компании

Государственное бюро расследований арестовало здание главного офиса и центральной лаборатории компании "Синево Украина" в Киеве. ГБР наложило арест на здание в рамках уголовного производства, которое ведется по факту "незаконного вывода из государственной собственности недвижимого имущества в период с 2016 по 2021 год".

Такое заявление компания предоставила hromadske.

"Синево Украина", которая является частью международной группы Medicover с головным офисом в Стокгольме, официально заявляет, что арест является противоправным, незаконным, и может считаться давлением на бизнес, который является крупнейшей европейской инвестицией в отрасль здравоохранения Украины", – заявили в компании.

Как отметили в компании, Medicover, в лице кипрской компании "Линкмикс Холдингс Лимитед", приобрела здание еще в 2010 году у физических лиц, то есть на момент приобретения здание находилось в частной собственности и "никаким образом не могло быть выведено из государственной собственности в 2016-2021 годах".

Также компания заявляет, что арест был наложен без официального уведомления, и ей стало известно об этом "лишь по факту появления соответствующей записи в государственном реестре".

"В результате без услуг современной лабораторной диагностики останутся не только миллионы граждан Украины, клиентов "Синево", но и ряд благотворительных, неприбыльных, военных и государственных организаций, которые компания обслуживает на безвозмездной основе. В общей сложности, около 250-300 тысяч человек ежемесячно", – говорится в заявлении.

В компании также добавили, что бюджет Украины недополучит более 310 млн грн налогов и сборов ежегодно – столько лаборатории уплатили в прошлом году, а более 2300 сотрудников станут безработными.

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