Газета The Washington Post открывает офис в Украине

The Washington Post создает новое бюро в Киеве.

Американская газета The Washington Post открывает бюро в Украине. Новое подразделение, офис которого будет находиться в Киеве, возглавит Изабель Хуршудян.

Об этом говорится на сайте The Washington Post.

Главным корреспондентом украинского бюро стал Макс Берак.

"Многие месяцы газета "Пост" посвящала значительные ресурсы для освещения растущей напряженности на российской границе Украины и, в конечном счете, дальнейшего российского вторжения" — сказал редактор иностранных дел Дуглас Джель. – Когда война вступит в затяжную фазу, бюро позволит нам вести интенсивное информирование непосредственно с мест событий и гарантировать, что мы будем обеспечивать отличную и авторитетную журналистику, на которую рассчитывают читатели по всему миру", — говорится в сообщении.

Бывшая корреспондентка Московского бюро Хуршудян производит репортажи в Украине с января, а Макс Берак, бывший глава бюро Найроби, работает в Украине уже два месяца.

Они будут руководить командой, состоящей из украинского репортера Дэвида Штерна, а также приезжающих на ротации корреспондентов, фотографов и видеожурналистов.

Напомним, польский Vogue посвятил апрельскую обложку Украине.

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