Движение тяжеловесного транспорта на въезд в Киев ограничили в связи с жарой.
Фурам запретили въезжать в Киев. Запрет действует с 14:00 1 июля.
Движение тяжеловесного транспорта на въезд в Киев ограничили в связи с жарой.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.
"Сегодня, 1 июля, с 14:00 ограничили въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха более 28°С", — говорится в сообщении Патрульной полиции Киевской области.
Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.
О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).
Напомним, в Киеве 1 июля объявили первый уровень опасности