Движение тяжеловесного транспорта на въезд в Киев ограничили в связи с жарой.

Фурам запретили въезжать в Киев. Запрет действует с 14:00 1 июля.

Движение тяжеловесного транспорта на въезд в Киев ограничили в связи с жарой.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

"Сегодня, 1 июля, с 14:00 ограничили въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха более 28°С", — говорится в сообщении Патрульной полиции Киевской области.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).

Напомним, в Киеве 1 июля объявили первый уровень опасности

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