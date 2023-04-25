Французский Бэнкси создал новую работу в Киеве, но держит ее в секрете: фото

Французский Бэнкси создал новую работу в Киеве, но держит ее в секрете. Ее презентация состоится в ближайшее время. Кроме того, 24 апреля в Бородянке на развалинах дома появился портрет Леси Украинки.

Как рассказал министр МКИП Александр Ткаченко, речь идет о парижском уличном художнике Кристиане Гэми, известном как C215.

Работы Гэмми еще называют "французским ответом Бэнкси". В первый раз он приехал в Украину в марте 2022 года. С тех пор создал столько уличных работ, что перестал их считать. Конечно, все на тему войны в Украине и символы нашего сопротивления.

Об этом пишет "Большой Киев".

По словам Ткаченко, Кристиан мечтает попасть в Бахмут и нарисовать портреты наших погибших героев. А последнюю свою работу он только что создал в центре Киева. Презентация будет в ближайшее время. Однако в Бородянке на развалинах вчера появился портрет Леси Украинки и не только.

"Договорились о фотовыставке его работ у нас в Музее Войны с теми произведениями, которые уже экспонировались в Совете Европы, и вновь", — отметил министр.

Напомним, Бенкси подтвердил, что создал семь муралов в разных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене, Гостомеле и Бородянке. Таким образом, он привлек внимание мира к войне, которую развязала Россия.

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