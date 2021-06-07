"Французская весна" в Киеве: в центре 11 и 12 июня ограничат движение

"Киевгорсвет" будет частично отключать наружное освещение с 7 по 12 июня на центральных улицах.

В Киеве 11-12 июня на Софийской площади под открытым небом состоится 17 ежегодный национальный фестиваль "Французская весна в Украине".

Соответствующую инициативу Посольства Франции в Украине поддержано распоряжением КГГА №1216.

Благодаря новому формату пленэра киевляне смогут посетить культурные мероприятия, соблюдая карантинные нормы. Также приобщиться к этим событиям можно будет и онлайн.

В связи с проведением фестиваля 11-12 июня с 16:00 до 23:00 предусмотрено ограничение движения транспорта на Софийской площади, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и в Рыльском переулке.

Также будут внесены изменения в движение общественного пассажирского транспорта, который курсирует по этим улицам, о чем будет сообщено дополнительно.

Кроме того, КП "Киевгорсвет" поручено частично отключать наружное освещение с 7 по 12 июня с 20:00 до 23:00 на Софийской площади, улицах Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской). В частности, для проведения монументальной световой проекции "Я — мечта...", созданной с использованием 3D-технологий.

Уличные представления, концерты классической музыки, кинопоказы, фотовыставки, встречи с художниками и интеллектуальные дебаты ждут в этот раз посетителей фестиваля не только в Киеве, но и в семи крупных областных центрах Украины: Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Львове, Одессе, Ровно и Харькове.

Так, уже традиционно киевские зрители смогут первыми увидеть новинки французского кино благодаря программе допремьерных показов как популярных, так и авторских лент разных жанров.

Благодаря "Французской весне в Украине" в Киеве созданы урбанистические картины от лучших муралистов Франции. В 2021 году к ним присоединится художник Nelio, который создаст мурал на факультете информатики и вычислительной техники НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского".

Напомним, в Киеве в парке Шевченко с 25 июня в течение двух месяцев бесплатно будут показывать кино под открытым небом.

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