Фотографировали позиции и агитировали за РФ: в Киеве задержали двух диверсантов (фото)

Подозреваемые были задержаны и переданы СБУ.
В Киеве задержаны двое мужчин, которые подозреваются в работе на врага: они фотографировали украинские позиции и агитировали за "русский мир".
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.
Патрульные в Шевченковском районе заметили мужчину, который фотографировал позиции сотрудников полиции, поэтому не теряя времени инспекторы задержали его. Во время проверки мобильного телефона полицейские обнаружили фото координат других мест.
Другой случай произошел в одном из хостелов Подольского района, где незваный гость из РФ проводил агитации за "русский мир". Соответствующих документов, подтверждающих законность пребывания на территории Украины, он не имел.
Подозреваемые были задержаны и переданы СБУ.
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