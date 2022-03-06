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Фото, от которых сжимается сердце: опубликованы кадры, как люди под обстрелами бежали из Ирпеня

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Фото, от которых сжимается сердце: опубликованы кадры, как люди под обстрелами бежали из Ирпеня

Фото из открытых источников

Ирпень находится под постоянными обстрелами российских войск.

Мирные люди 6 марта пытались эвакуироваться из города Ирпень Киевской области, постоянно находящегося под вражескими обстрелами. Среди них были напуганные маленькие дети, животные и пожилые люди, которым помогали украинские военные.

Соответствующие фото хода эвакуации публикуют пользователи соцсетей и СМИ.

Заметим, что на выезде из Ирпеня российские войска открыли огонь по гражданским при их попытке эвакуироваться.

В сети опубликованы щемящие фото, на которых зафиксировано, как ВСУ помогают эвакуироваться младенцам в колясках, как мирные люди с испуганными животными бегут из города по разрушенному мосту, некоторых пожилых людей вообще перевозят на тачанках, а некоторые лежат на земле после вражеских обстрелов.

Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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