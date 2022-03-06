Фото, от которых сжимается сердце: опубликованы кадры, как люди под обстрелами бежали из Ирпеня

Фото, от которых сжимается сердце: опубликованы кадры, как люди под обстрелами бежали из Ирпеня

Ирпень находится под постоянными обстрелами российских войск.

Мирные люди 6 марта пытались эвакуироваться из города Ирпень Киевской области, постоянно находящегося под вражескими обстрелами. Среди них были напуганные маленькие дети, животные и пожилые люди, которым помогали украинские военные.

Соответствующие фото хода эвакуации публикуют пользователи соцсетей и СМИ.

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Заметим, что на выезде из Ирпеня российские войска открыли огонь по гражданским при их попытке эвакуироваться.

В сети опубликованы щемящие фото, на которых зафиксировано, как ВСУ помогают эвакуироваться младенцам в колясках, как мирные люди с испуганными животными бегут из города по разрушенному мосту, некоторых пожилых людей вообще перевозят на тачанках, а некоторые лежат на земле после вражеских обстрелов.