Фонд госимущества сдает в аренду киностудию им. А. Довженко в Киеве: фото

Фонд госимущества сдает в аренду киностудию им. А. Довженко в Киеве: фото

Стартовая цена лота составляет 581 161 грн в месяц.

Фонд государственного имущества выставил на аукцион с целью аренды несколько павильонов Национальной киностудии имени Александра Довженко в Киеве.

Об этом сообщается на официальном сайте Фонда.

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Как отмечается, в аренду сдают помещения киностудии Довженко, общая площадь которых составляет 2,671 кв. Они расположены по проспекту Победы, 44.

Стартовая цена лота составляет 581 161 грн в месяц.

Срок аренды павильона составляет пять лет.

Заявки на продажу будут приниматься до 13 февраля, а сам аукцион будет проведен 14 февраля.

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Напомним, в Киеве арестованы 100% акций завода "Большевик", который Фонд госимущества в октябре прошлого года продал на аукционе за 1,43 млрд грн.

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