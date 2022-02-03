Фонд госимущества сдает в аренду киностудию им. А. Довженко в Киеве: фото

Стартовая цена лота составляет 581 161 грн в месяц.
Фонд государственного имущества выставил на аукцион с целью аренды несколько павильонов Национальной киностудии имени Александра Довженко в Киеве.
Об этом сообщается на официальном сайте Фонда.
Как отмечается, в аренду сдают помещения киностудии Довженко, общая площадь которых составляет 2,671 кв. Они расположены по проспекту Победы, 44.
Стартовая цена лота составляет 581 161 грн в месяц.
Срок аренды павильона составляет пять лет.
Заявки на продажу будут приниматься до 13 февраля, а сам аукцион будет проведен 14 февраля.
Напомним, в Киеве арестованы 100% акций завода "Большевик", который Фонд госимущества в октябре прошлого года продал на аукционе за 1,43 млрд грн.
Читайте также: