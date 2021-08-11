Финансировали провокации ко Дню Независимости: в Киеве СБУ накрыла криптообменники

Сеть работает с начала 2021 года.

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала сеть подпольных криптообменников в столице. Через них ежемесячно проводили 30 млн грн, часть из которых шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Услугами онлайн-обменников основном пользовались физические лица. В частности, люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney и др.

Речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины. Именно через эту сеть они получали финансирование для оплаты "услуг" провокаторов.

Сеть функционирует с начала 2021 года и за этот период "обслужила" более 1000 "клиентов".

Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн грн ежемесячно, а за "услуги" получали 5-10% от суммы перевода.

Силовики провели 5 обысков в "офисах" в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы, изъяли компьютеры, мобильные терминалы, наличность в иностранной валюте на миллион гривен, печати и документы.

Напомним, СБУ разоблачила масштабную сделку в столице. По данным следователей — директор одного из коммунальных предприятий сговорился со строительной компанией. Она должна была отреставрировать нежилое историческое строение в центре Киева. Но завысила стоимость работ и материалов.

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