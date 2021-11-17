Фейковые ПЦР-тесты через Telegram: в Киеве разоблачили масштабную схему подделки COVID-документов

Схемой мошенника воспользовались более 9 тысяч человек.
В Киеве через Telegram-канал продавали фальшивые ПЦР-тесты на коронавирус. Приобрели липовые анализы более 9 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Установлено, что организатор схемы создал фейковый сайт медучреждения. Интернет-страницу злоумышленник использовал для имитации подлинности справки с помощью QR-кода.
Правоохранители выяснили, что ПЦР-тесты генерировались с помощью специально разработанного программного обеспечения. Уже известно, что поддельными справками воспользовалось более 9 тысяч человек, которые покупали их либо для выезда за границу, либо для оформления больничных.
По месту жительства организатора сбыта поддельных ПЦР-тестов был проведен обыск, в ходе которого изъяли:
- компьютерную технику;
- мобильные устройства;
- более 9000 электронных поддельных документов;
- черновые записи по программному обеспечению.
Сайт и Telegram-канал заблокированы. Решается вопрос об уведомлении о подозрении по фактам подделки документов (ч. 3 ст. 358 УК Украины).
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