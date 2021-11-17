Фейковые ПЦР-тесты через Telegram: в Киеве разоблачили масштабную схему подделки COVID-документов

Фейковые ПЦР-тесты через Telegram: в Киеве разоблачили масштабную схему подделки COVID-документов

Схемой мошенника воспользовались более 9 тысяч человек.

В Киеве через Telegram-канал продавали фальшивые ПЦР-тесты на коронавирус. Приобрели липовые анализы более 9 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Установлено, что организатор схемы создал фейковый сайт медучреждения. Интернет-страницу злоумышленник использовал для имитации подлинности справки с помощью QR-кода.

Правоохранители выяснили, что ПЦР-тесты генерировались с помощью специально разработанного программного обеспечения. Уже известно, что поддельными справками воспользовалось более 9 тысяч человек, которые покупали их либо для выезда за границу, либо для оформления больничных.

По месту жительства организатора сбыта поддельных ПЦР-тестов был проведен обыск, в ходе которого изъяли:

компьютерную технику;

мобильные устройства;

более 9000 электронных поддельных документов;

черновые записи по программному обеспечению.

Сайт и Telegram-канал заблокированы. Решается вопрос об уведомлении о подозрении по фактам подделки документов (ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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