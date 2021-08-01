Фанату "ДНР" за стрельбу по прохожим на Оболони в Киеве грозит до семи лет заключения

Фанату "ДНР" за стрельбу по прохожим на Оболони в Киеве грозит до семи лет заключения

Мужчина стрелял из окна квартиры возле "Дрим Тауна".

23-летнему поклоннику "ДНР" и Путина, который стрелял из окна квартиры по прохожим возле ТЦ "Дрим Таун" на Оболони в Киеве, грозит до семи лет заключения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Вчера во время мониторинга сети Интернет сотрудники полиции обнаружили видео, на котором неизвестный мужчина выстрелил из окна в прохожих. Менее чем через час правоохранители установили местонахождение злоумышленника, поэтому туда выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа и оперативники Оболонского управления полиции. На месте происшествия сотрудники отдела криминальной полиции вместе с патрульными задержали правонарушителя и доставили в районное управление полиции", — отметили в полиции.

Задержанный — родом из Донецкой области. Во время обысков у него изъяли пистолет "Флобер", с которого, вероятно, он сделал выстрел.

Полиция Киева / Facebook

Во время стрельбы никто из людей не пострадал.

По данному факту следственный отдел Оболонского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят сообщение о подозрении. За содеянное ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Раньше "Киев Оперативный" сообщил, что стрелок — Дмитрий Донченко. Во время инцидента он якобы был в нетрезвом состоянии. Стрельбу он записал на видео и выложил в соцсети — рассказывал о своей приверженности к боевикам "ДНР", России и Путину.

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Напомним, в селе Нижние Петровцы Черновицкого района во время свадьбы жених устроил стрельбу. Теперь за это ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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